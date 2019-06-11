لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
أسلحة متطورة من تركيا تدخل معارك ريف حماه
خريطة توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب وخسائر “النصرة” في الهجوم الأخير
مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه
سلاح روسي يصل إلى لندن في غضون 7 دقائق فقط ويدمرها بالكامل
مركز المصالحة: مقتل 140 إرهابي بمحاولة هجوم على مواقع الجيش السوري أمس واليوم
مصدر إعلامي: لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس
الجيش العربي السوري يهاجم مسلحي "النصرة" في 3 قرى تقدموا إليها أمس
جيفري: لحلّ سياسي بلا «تغيير حدود» سوريا
على محور خان شيخون… الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ”النصرة” بلحظات
مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة
“النصرة” تزج بنخبة مسلحيها الأجانب في هجوم عنيف على الجيش السوري شمال حماة
السياسات التوسعية شمال سورية وجنوبها
رئيس الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة: الجيش السوريّ يستعيد قوّته بشكل لم نكن نتوقعه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

أمّ و6 مواليد يموتون كل ساعة في اليمن

أحصت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف) وفاة أمّ و6 مواليد كل ساعة في اليمن. وقالت المنظمة، في تقرير صادر أمس، إن الحرب في هذا البلد «هجوم واضح على الأمومة والأبوة»، لافتة إلى أنها سبّبت «تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة، داخل بلد كان بالفعل أفقر البلدان في الشرق الأوسط». وأشارت إلى أن «الخدمات العامة الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام»، مضيفة أن «51 في المئة فقط من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، فيما تعاني هذه المنشآت من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين».