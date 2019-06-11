أمّ و6 مواليد يموتون كل ساعة في اليمن

أحصت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف) وفاة أمّ و6 مواليد كل ساعة في اليمن. وقالت المنظمة، في تقرير صادر أمس، إن الحرب في هذا البلد «هجوم واضح على الأمومة والأبوة»، لافتة إلى أنها سبّبت «تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة، داخل بلد كان بالفعل أفقر البلدان في الشرق الأوسط». وأشارت إلى أن «الخدمات العامة الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام»، مضيفة أن «51 في المئة فقط من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، فيما تعاني هذه المنشآت من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين».