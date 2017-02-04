أميركا تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن

قال مسؤولان أميركيان أمس (الجمعة) إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثيين الذين تدعمهم إيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.



وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة «كول» وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غربي اليمن حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.



وأضافا أنه في حين أن سفناً حربية أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق إلا أن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران. وقال المسؤولان إن قرار تحريك «كول» اتخذ قبل أحدث تعليقات لترامب في شأن إيران.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن ما تسبب بانفجار أدى الى استشهاد اثنين من أفراد الطاقم.



وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شن الجيش الأميركي ضربات بصواريخ «كروز» استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار في مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أميركية أخرى.

المصدر: رويترز