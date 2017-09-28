دخول عدد من بلدات ريف حمص في المصالحات
بوتين في أنقرة على وقع التصعيد في إدلب، واتهامات متبادلة باستغلال «داعش» في دير الزور
المصرف المركزي: يمكن لأي مواطن بيع الدولار للمصرف التجاري بشكل مباشر
انضمام مدينة الرستن وعدد من القرى والبلدات إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بريف حمص الشمالي
بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم
سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية

أميركا تعزِّز العقوبات على حزب الله، والسعودية ترمِّم 14 آذار: ممنوع التطبيع مع سوريا وإيران

هل هو مجرد تزامن؟ في ظل الحديث المستجد عن خطة سعودية لمواجهة حزب الله في لبنان، من ضمن توجه أميركي لتشديد «الحصار» على الحزب، يحطّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، في الرياض، في زيارتين منفصلتين. تزامن فاجأ الحزبَين.

وفي الصورة الأوسع، يتزامن الحراك السعودي مع درس الكونغرس الأميركي اليوم مشروعَين لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، والتابعين له، وداعميه

مشروعان يتباهى الإسرائيليون بأن ذراعهم في واشنطن، «أيباك»، تلعب دوراً في إنجازهما، مع غيرهما من مشاريع العقوبات. إنه ببساطة، زمن مواجهة جديدة في لبنان، كما في كل الإقليم

المصدر: الأخبار

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.