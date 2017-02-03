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أمير سعودي يحجز 80 مقعد لصقوره على طائرة

أظهر مقطع فيديو مجموعة من الصقور تحتل سلسلة المقاعد الوسطى في طائرة، الى جانب الركاب، وذكر ان أحد مربي الصقور وهو أمير سعودي اشترى 80 تذكرة على طائرة لصقوره، ومن المعروف أنَ تربية الصقور تتطلب مبالغ طائلة، وتعد هواية تربية الصقور إحدى الهوايات التقليدية في منطقة الخليج، إذ تباع بعض الصقور بمبالغ خيالية، في حين يسعى مربوها إلى الاعتناء بها  وتوفير أفضل الظروف لها ، في سكنها أو خلال نقلها، وهذا ما دفع الأمير السعودي إلى نقل صقوره الـ 80 على متن طائرة مدنية.

وقد ذكرت مجلة "شتيرن" الألمانية أن عدد الصقور التي يمكن نقلها عبر الطائرة محدد، ولا يمكن نقل عدد كبير في الفئة الاقتصادية، في الطائرات، ونقل الموقع عن الخطوط الجوية القطرية قولها إنه مسموح بنقل 6 صقور فقط في الفئة الاقتصادية من بطاقات السفر، فيما تتبع شركة الإتحاد الإماراتية ضوابط متشددة بما يخص نقل الحيوانات في الطائرة، نقلا عن "شتيرن"، ولذلك لا يعرف كيف تمت الموافقة لنقل مجموعة كبيرة من الصقور يصل عددها إلى 80 صقرا في هذه الطائرة، مرجحة أنها نقلت عبر بطاقات السفر في الدرجة الأولى.

وكالات

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