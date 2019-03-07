أمور كثيرة تحدث لجسمك عند إلغاء “الخبز” من طعامك… تعرف عليها..

أفاد الأطباء بأن إلغاء الخبز أو الأطعمة الكربوهيدراتية من النظام الغذائي اليومي، يعتبر أمر غير صحي للجسم.



وتحدث الأطباء عن أهم الأمور التي تحدث للجسم في حال ترك الخبز وعدم أكله.



أبز هذه الأمور التي تحصل في حال ترك الخبز هي ما يلي:



ـ خسارة الوزن:



عندما تتوقف عن تناول الخبز ستفقد وزنك بشكل سريع جداً، ولكنك لن تخسر الدهون إنما الماء المهم للجسم.



ـ تنخفض مستويات الطاقة والنشاط في جسمك:



تحتوي الحبوب الكاملة في الخبز على كميات كبيرة من الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات B التي تحفز الطاقة في جسمكِ، لذا لدى الإقلاع عن تناوله، تنخفض مستويات الطاقة بشكل ملحوظ.



ـ يؤدي إلى الإمساك:



تحتوي الحبوب الكاملة على مستويات كبيرة من الألياف التي لا تساعد في تنظيم معدلات السكر في الدم وتقليص خطر الإصابة بالبدانة والأمراض المزمنة فحسب، بل تفعّل عمل الجهاز الهضمي أيضاً، والإقلاع عن تناول هذه الأطعمة ومن بينها الخبز سيؤدي إلى الإمساك.



ـ تقلّب المزاج:



تُفعّل الكربوهيدرات والخبز عملية إنتاج عقلك لهرمون السعادة “سيروتونين” المحسّن للمزاج، أما التوقف عن تناول هذه الأطعمة يعيق انتقال هذا الهرمون من العقل وتبعا لذلك سيؤثر على صحتكِ النفسية وحالتك المعنوية.



ـ التأثير على التمارين الرياضية:



ترك الخبز سيؤثر سلباً على النشاط الرياضي وعلى قدرتك على القيام بأي نشاط يتطلّب قوة بدنية.



تجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تناول الخبز والمأكولات الغنية بالكربوهيدرات سيجعلك تكسب الوزن، لذا فإنّ الاعتدال هو الحل والطريقة المثلى للحفاظ على جسم صحي ومتوازن.