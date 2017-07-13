أمل عرفة و عبد المنعم عمايري: لاعودة

نفت الممثلة السورية أمل عرفة الإشاعات التي انتشرت في الأونة الأخيرة، عن عودتها لطليقها الممثل عبد المنعم عمايري وارتباطهما مجدداً.

وكتبت عرفة في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي أرجوكم، وقفو اشاعات ...انا وَعَبَد المنعم اب وام لأحلى طفلتين بالعالم ....ولا مشروع عودة ....عبد المنعم عشرة عمر وأب لبناتي والله يكتبلو كل الخير . شكرا بس فعلا وجب التنويه لان رح شك بحالي انا بعد شوي...والله لحالي انا وبناتي ورواق"

يُذكر أن عرفة وعمايري أعلنا طلاقهما عام 2015، في حين تجمعهما اليوم علاقة ودية، مبنية على الإحترام المتبادل.