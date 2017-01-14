أمطار متوقعة فوق أغلب المناطق خلال ساعات بعد الظهر والمساء

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات بعد الظهر والمساء مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق أغلب المناطق.



أما ليلا فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام فوق أغلب المناطق وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: