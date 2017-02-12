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أمطار متوقعة فوق أغلب المناطق خلال ساعات المساء والليل

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل ويتوقع هطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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