أمطار متوقعة خلال ساعات المساء والليل

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا يوم الجمعة لتصبح أدنى من معدلاتها في المناطق الجنوبية والشمالية وحول معدلاتها في باقي المناطق ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات مصحوبة بالرعد أحيانا وغزيرة على منطقة الجزيرة.



يوم السبت تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر أحيانا فوق المناطق الغربية والشمالية وتكون الهطولات غزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق.



إلى ذلك ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن كميات الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 5 مم وسرغايا والزبداني 3 مم ومضايا 2 مم .



وفي السويداء كانت في عين العرب 4 مم وشهبا وصلخد 1 مم .



وفي درعا سجلت في تل شهاب 5 مم ودرعا 2 مم.



وفي القنيطرة في حضر 3 مم والقنيطرة 2 مم .



وفي حمص سجلت في شين 50 مم والناصرة 46 مم ومرمريتا 42 مم والعريضة 27 مم وتلكلخ 26 مم وحمص 21 مم وتل دو 12 مم و القصير 5 مم والرستن 3 مم والمخرم 2 مم.



وفي حماة بلغت في عين حلاقيم 35 مم و الرصافة 30 مم ومصياف 28 مم ووادي العيون 20 مم وربعو 15 مم وشطحة بالغاب 11 مم والحميري وحربنفسه 7 مم وكفر زيتا وعقيربات 2 مم وحماة وصوران وافاميا 1 مم .



وفي طرطوس سجلت في صافيتا 48 مم ومشتى الحلو 37 مم وطرطوس المدينة 32 مم والدريكيش 29 مم والقدموس 26 مم وحمام واصل 12 مم والصفصافة 7 مم والشيخ بدر 4 مم وبانياس 3 مم .



وفي اللاذقية كانت في المزيرعة 32 مم ومطار الباسل 19 مم والحفة 7 مم وبوقا 5 مم والقطيلبية 4 مم وكسب 1 مم .



وفي حلب سجلت في اعزاز 15 مم والهول 14 مم والمنصورة 13 مم والرقة 8 مم والكرامة 7 مم وتل بيدر والسبخة 4 مم.



وفي الحسكة سجلت في هيمو 32 مم والدرباسية 21 مم و الهول 14 مم وعامودا 9 مم والقحطانية والقامشلي 7 مم وتل بيدر واليعربية 4 مم والمالكية والزهيرية 3 مم وفي دير الزور 1 مم .