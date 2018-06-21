أمطار غزيرة قادمة !

أفاد الأب إيلي خنيصر المختصّ بالأحوال الجويّة عبر صفحته على “فيسبوك” أنّ الطقس سيبقى معتدلاً في بلدان الشرق الأوسط بسبب العواصف التي تجتاح أوروبا وتركيا، وارتفاع الضغط الجوّي الذي سببه دخول الآزوري نحو شرق أوروبا فساهم بتدفق الرياح الشمالية الباردة نحو افريقيا وشبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط.



وقال: “امطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد واجواء باردة ستضرب تركيا خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيؤثر على سوريا ولبنان من حيث الأجواء الغائمة والرطبة والباردة ليلاً على الجبال وفي المناطق البقاعية”.



وأضاف: “تشير خرائط حركة الضغط الجوّي الى تمدّد المنخفض الإيسلاندي نحو وسط اوروبا اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وهذا يبشّر بانقطاع امداد الشمال بالرياح الباردة، وعودة النشاط لمنخفضَي “البحر الأحمر والهندي الموسمي”، فيطلقان اللهيب نحو اوروبا والشرق الأوسط وروسيا”.

وكالات