أمطار حزيران بانتظار السوريين… منخفض جوي قادم مكلل بالرعد والبرق

شهدت محافظة دمشق وريفها صباح يوم الخميس، هطولات مطرية خفيفة وطقس بين الصحو والغائم جراء منخفض جوي قد يمتد إلى باقي المحافظات وتوقعات بحدوث البرق والرعد.



وذكرت صفحة “هوى الشام” المتخصصة بالأحوال الجوية، أن التوقعات تُفيد باستمرارية الأمطار المتفرقة على فترات متقطعة في دمشق واحتمالات حدوث البروق واردة خصوصاً ساعات مساء اليوم.



وأضافت أن الأجواء تكون غائمة و الأمطار ستمتد إلى الأمطار لتشمل أجزاء أخرى من المحافظات السورية حيث تم تسجيل زخات مطر رعدية على أجزاء من محافظتي حماة وحمص.



وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستستمر حتى 4 أيام قادمة على الأقل مع تسجيل انخفاض ثان على درجات الحرارة.

من جهتها ، نشرت صفحة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مشاهد مصورة من تساقط الأمطار في العاصمة دمشق



كما نشرت صفحات أخرى فيديو لرياح عاتية تجتاح العاصمة دمشق بالتزامن مع تساقط أمطار خفيفة



وفي السياق نفسه، أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، أن الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.



وأضافت أن درجات الحرارة يوم الخميس ، تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.



وأما يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسط توقعات بهطول زخات متفرقة من المطر، بحسب الأرصاد.



كما جددت الأرصاد الجوية تحذيرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصةً أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً.



ويشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.







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