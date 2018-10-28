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أمطار الحسكة تشرد الناس من منازلهم!

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الحسكة بغمر الكثير من المنازل في مدن الحسكة والقامشلي وعامودا، وفي الكثير من قرى المنطقة، وتسببت بخسائر فادحة خاصة في مدينة الحسكة.


وأدت السيول المتدفقة إلى إخلاء أكثر من 55 منزلاً من قاطنيه.


وقام محافظ الحسكة بزيارة ميدانية للاطلاع على حال المنازل التي غمرتها المياه، ووجه بضرورة الإسراع بتلبية احتياجات المتضررين. كما قامت إحدى الجمعيات الخيرية وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة بتوزيع بعض المواد والمستلزمات الضرورية للأسر التي هجرت منازلها.


يذكر أن الطريق الدولي بين بلدة تل تمر في الحسكة وحلب انقطع أيضاً بسبب تدفق مياه السدود الفائضة نتيجة الامطار الغزيرة.