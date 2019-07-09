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أمسية موسيقية لفرقة / نوا أثر / على مسرح الفنان عمر حجو بثقافة حلب

بدعوة من مديرية الثقافة بحلب ودار الكتب الوطنية أحيت فرقة / نوا أثر / أمسية موسيقية على مسرح الفنان عمر حجو في المركز الثقافي بالعزيزية ، قدمت خلالها معزوفات موسيقية بمشاركة فنانين شباب بإشراف الفنان عبد المنعم عبود .

وذكر محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية أن رعاية المواهب الشابة ضرورة حتمية لإستمرارية الرسالة الفنية التي تمتاز بها مدينة حلب والتي تعتبر مدرسة في الفن والأدب .

من جانبه الفنان عبود أشار إلى أن الفرقة تضم في عضويتها نخبة من الفنانين الشباب ممن يعزفون على الآلات الوترية والإيقاع والناي ، لافتاً إلى أن الأمسية تضمنت نحو 10 معزوفات من الموسيقا الشرقية والغربية بتوزيع جديد مع المحافظة على أصالة المعزوفات مثل معزوفة عزيزة للفنان محمد عبد الوهاب وأنا بإنتظارك للفنانة أم كلثوم وكعزوفات لأغاني الفنان عبد الحليم حافظ وفيروزيات إلى جانب معزوفات غربية .

واختتمت الأمسية بمعزوفة / بكتب إسمك يا بلادي / .

حضر الأمسية جهاد غنيمة مدير المركز الثقافي في العزيزية ونحبة من متذوقي الفن والأدب في حلب .

 



الثورة 