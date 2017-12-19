أمسية موسيقية لفرقة إميسا في مهرجان حمص الثقافي الأول

اختتمت فعاليات اليوم الثاني من أمسية موسيقية لفرقة إميسا قدمت خلاله مقطوعات موسيقية وأغنيات طربية.





وأشار عمار يونس قائد الفرقة إلى أن المهرجان يعكس الحالة الإيجابية للثقافة وانتعاش الموسيقا من جديد في قلوب أهالي حمص لافتاً إلى أن الفرقة حافظت على النغم الكلاسيكي العربي القديم الذي يعاصر أغاني السبعينيات .





بدوره لفت معن ابراهيم مدير ثقافة حمص إلى نشاط الفرق الموسيقية الشبابية المشاركة في المهرجان ونمو الحس الفني لدى الشباب الذي أعاد الروح إلى هذه المدينة بإحساسه ومسؤوليته الوطنية وهو ما يدل على تعافي حمص.





وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بعودة النشاطات الثقافية إلى المدينة إلى سابق عهدها مؤكدين على أن أيادي الإرهاب السوداء لن تستطيع أن تطفئء نور الحب والسلام في قلوب السوريين وستبقى سورية بلد الحضارة والتجدد والثقافة وسترسم بأيادي شبابها انتصاراتها .





يشار إلى أن فرقة إميسا تأسست منذ أربع سنوات وتضم 15 عضواً من طلبة وخريجي كلية الموسيقا بجامعة البعث .





حضر الحفل محافظ حمص طلال البرازي وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة .





وتتضمن فعاليات المهرجان يوم غد منبرا ثقافيا للأطفال وندوة ثقافية تكريمية بمشاركة عدد من الأدباء وحفلا فنيا للأطفال وأمسية موسيقية للعازفة مارينا بوهايتشوك.



