أمريكيون يتظاهرون لمطالبة ترامب بالتصريح عن مداخيله وضرائبه

تظاهر آلاف الأمريكيين مطالبين الرئيس دونالد ترامب بالتصريح عن مداخيله وضرائبه وهو الأمر الذي يرفضه حتى الآن.



وذكرت وكالة فرانس برس أن الآلاف من المتظاهرين ومن مختلف الأعمار تظاهروا في محيط مبنى الكابيتول بمدينة واشنطن رافعين لافتات كتب عليها “ماذا تخفي” و”الرجال الحقيقيون يدفعون ضرائبهم”.



وتقدم التجمع مجسم لترامب على شكل دجاجة عملاقة تعبيرا عن الشخصية المتوترة التي يتهم بها الرئيس الاميركي.



وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن أمام المتظاهرين: “إن نشر البيان الضريبي هو القاعدة الاخلاقية الادنى بالنسبة الى أي رئيس ونطالب ترامب بأن يلتزمها”.



وكان جميع الرؤساء والمرشحين للبيت الابيض نشروا في الأعوام الأخيرة بياناتهم الضريبية لعام او اكثر لكشف اي تضارب مصالح محتمل لكن القانون

لا يلزم حاليا سوى بنشر بيان مالي يتضمن تقديرات للاصول والديون والمداخيل من دون التحقق من قيمة الضرائب المسددة.



ويبرر ترامب رفضه نشر هذه الوثائق بالمراقبة الضريبية التي يتعرض لها.

وكالات