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أمريكيون وبريطانيون يقاتلون ضد تركيا في عفرين

قال مسؤول في (قوات سوريا الديمقراطية) إن متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألماناً حاربوا (داعش) إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد يحتشدون الآن في منطقة عفرين للتصدي للهجوم التركي.

ونقلت “رويترز” عن ريدور خليل الأربعاء قوله: “كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين”.

ورفض تحديد زمن وصول المقاتلين الأجانب إلى عفرين، لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات، مضيفاً أنهم “سيأخذون المعارك للاتجاه التركي”.

المصدر: رويترز