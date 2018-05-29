أمريكا تهدد والجيش يحشد.. قرار عسكري سوري من العيار الثقيل

يبدو أن إعلان الجيش العربي السوري عن تحرير الحجر الاسود واليرموك لم يرق للامريكان كثيراً خصوصاً أنه كان أخر جيبوب الصنيعة الأمريكية “داعش” أو بلاك ووتر الخطة “ب”.لذلك خرجت الناطقة الأمريكية قبل أيام لترفع سقف التهديد بأن بلادها سترد بحزم إذا ما تابع الجيش العربي السوري التقدم والحشد ياتجاه درعا والجنوب السوري, في إشارة منها على أن خطا احمر جديدا قررت ان ترسمه جنوباً ايضاً بعد شرقي الفرات ..



إعلان تكتيكي سياسي اطلقه السفير الإيراني في الاردن, خلط فيه الاوراق أمام المحور المعادي لسوريا بإعلانه عدم المشاركة بمعركة الجنوب, تاركا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تترقب إلى أين سيتجه الجيش العربي السوري بعد حسم محيط العاصمة بالكامل لتخرج بتصريحات التهديد .



معركة درعا قرار سوري صرف لارجعة فيه والتجهيزات والتدابير الجيوسياسية لذلك تم اتخاذها بالتعاون مع الحلفاء حتى دون ضجيج إعلامي نظراً لحساسية المعركة الحدودية, التي إذا ماحسمها الجيش العربي السوري, فإن سوريا ستكون على أعتاب أكبر انتصار في تاريخ الازمة السورية اذا أن السيطرة على الجنوب تعني سقوط المشروع الإرهابي على سوريا بالكامل وخصوصاً عبر وريده الأبهر العدو الصهيوني الغاشم الذي اصبح يلعب في العلن بتقديم الدعم الكامل للعصابات الإرهابية المسلحة .

من ناحية اقتصادية السيطرة على معبر نصيب ومعابر الحدود يعيد باب الاستيراد والتصدير والذي يلهث الاردني خلفه بشغف بعد مماطلة أمريكية بصرف التعويضات للاردن وتمثل ذلك بتقارير صحفية وتصريحات أيضا من الجانب الأردني الذي ابدى رغبة واضحة بذلك .

التهديد الأمريكي ياتي على شاكلة تهديد معركة الغوطة لإعطاء الإرهابيين دفعة معنوية لمواجهة الجيش العربي السوري واسقاط مشروع المصالحة الذي بالكامل لجر المنطقة إلى المواجهة العسكرية ..إلا أن ماخفي عن الإرهابيين عظيم جداً تناوله صراحة خبير فرنسي في لابربسان, قائلاً:احضروا اليكم بولافا لمسحكم عن وجه الارض ناصحاً إياهم بالجنوح للسلم والافادة من المسار السياسي الذي تدعمه حكومة دمشق .



هي أيام لنرى بدء الشرارة الأولى ولاهوادة على معركة يعتبرها الجيش السوري معركة الفصل وسقوط المشاريع الغربية الارهابية .

تامبوف روسيا