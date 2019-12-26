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أمريكا تنقل جنودها من بعض مناطق شرق الفرات السوري إلى العراق

أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء بأن مروحيتين تابعتين لـ “التحالف الأمريكي” هبطتا في مطار خراب الجير غير الشرعي في ريف المالكية قرب الحدود العراقية لنقل الضباط الأمريكيين منها.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء العدوان التركي على الأراضي السورية نقلت قوات الاحتلال الأمريكي المئات من جنودها وعتادها الحربي من مناطق عدة في سورية إلى العراق عبر ممرات ومطارات غير شرعية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي بعدما أعلنت عن قرار سحب جنودها من الشمال السوري أعلنت عن الإبقاء على عدد منهم في منطقة شرقي الفرات بهدف احتلال المنطقة الغنية بحقول النفط، وباشرت بنهب الثروة النفطية السورية.

وفي سياق متصل، أكدت “سانا” أن مخيم الهول في ريف الحسكة شهد حالة وفاة طفلين جراء البرد ونقص الرعاية الصحية في المخيم مشيرة إلى التدهور المستمر لأوضاع القاطنين في المخيم والنقص الحاد في المياه والمواد الغذائية والظروف غير الصحية التي أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال، وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً أنشأت هذا المخيم وأجبرت الكثير من أهالي ريف دير الزور على الذهاب إلىيه مع عوائل تنظيم “داعش”.