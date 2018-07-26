أمريكا تطالب دول “التحالف الدولي” بالتكاليف المالية لحملتها في سوريا

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن “الولايات المتحدة الأمريكية دعت 53 عضواً من “التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “داعش” لمناقشة المرحلة التالية من الحملة، وضرورة تقاسم أعباء التحالف، خاصة فيما يتعلق باستقرار المناطق المسيطرة في سوريا من الناحية المالية”.

وقال بومبيو في بيان أن “الإدارة ممتنة بالمساهمات الملموسة التى تم الحصول عليها في تاريخه”، مشيراً إلى أن “واشنطن تحاول التسريع في هذه المساهمات من اجل دعم قوات الدفاع الاجتماعية التى ستشارك في المرحلة التالية من العمليات ضد بقية معاقل “داعش” في سوريا”.

وأضاف مساعدون في وزارة الخارجية أن “الولايات المتحدة الامريكية طلبت من دول عربية المساهمة في تحمل الأعباء المالية في الحملة ضد التنظيم ولكنها ستزيد من هذه المطالبات فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة”.

وتسعى أمريكا إلى أن تقوم دول مشاركة في “التحالف الدولي” بينها دول عربية على القيام بواجبها وتحمل الأعباء المالية في الحفاظ على المناطق التي سيطرت عليها “قسد” بدعم من التحالف الدولي من يد تنظيم “داعش” في شمال سوريا.



يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دول الخليج ومنها السعودية و الإمارات بدفع مبلغ وقدره أربعة مليارات دولار كتكاليف بقاء القوات الأمريكية في سوريا لمدة ستة أشهر جديدة.