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أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق

أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق

ذكرت مصادر محلية في محافظة الحسكة بأن قوات الاحتلال  الأمريكي أخرجت من سوريا قافلة مكونة من 20 صهريجاً محملة بالنفط السوري باتجاه العراق عبر معبر الوليد.

وقالت المصادر إنّ قافلة مؤلفة من 20 صهريجاً مرفقة بعربات للقوات الأمريكية غادرت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية وميليشيا "قسد" المتحالفة معها يسيطران على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقاً في سوريا، إلا أنه قرر لاحقاً نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها بالتواطئ مع "قسد" شمال شرق البلاد.