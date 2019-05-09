أمريكا تستعرض عضلاتها في المنطقة

تستعرض الولايات المتحدة الأمريكية عضلاتها في المنطقة وترسل إليها المزيد من قاذفاتها وبوارجها وحاملات طائراتها تحت مزاعم تنامي الخطر الإيراني على قواتها في المنطقة حيث أعلن البنتاغون اليوم الخميس عن نشره سرب قاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط ردا على زعمه "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل القوات الإيرانية".



ونشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم صورا تظهر قاذفات B-52 H"ستراتوفورتريس" التابعة للسرب الـ22 لسلاح الجو الأمريكي، عقب وصولها إلى المنطقة.



وفي وقت سابق من اليوم، نشر البنتاغون صورا تظهر تزويد أربع قاذفات من هذا الطراز بالوقود، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط.



وأفادت قناة" فوكس نيوز" بأن القاذفات قادرة على تنفيذ القصف بقنابل نووية وغادرت قاعدة "باركسديل" في لويزيانا إلى قاعدة العديد للقوات الأمريكية في مشيخة قطر.



وحسب بيان البنتاغون، تستطيع تلك القاذفات تنفيذ الهجمات الاستراتيجية والدعم الجوي وعمليات المنع الجوي والعمليات الهجومية ضد الأهداف الجوية والبرية وذلك "لدعم استقرار المنطقة" حسب زعم البيان.



وجاء ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن ضاربة بزعامة حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" برفقة قوة من القاذفات إلى المنطقة، ردا على ما أسمته "زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في المنطقة على العسكريين الأمريكيين"، حسب زعم الولايات المتحدة.



وكانت موسكو علقت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، بقوله إن نية الولايات المتحدة لإرسال سفنها إلى الخليج أمر مؤسف.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو الأربعاء الماضي: "أما فيما يتعلق بتصعيد حدة التوتر في المنطقة ونية الولايات المتحدة إرسال حاملة طائراتها إلى منطقة الخليج وتعزيز تواجدها العسكري هناك بشكل عام، الأمر الذي يلمح إلى استعدادها لاستخدام القوة، فتعرفون أن ذلك أصبح أسلوبا بالنسبة لزملائنا الأمريكيين، سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو في الخليج أو في فنزويلا. وهذا الأمر مؤسف. وأمس الأول أثناء لقائي مع نظيري الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا دعوته إلى استخدام أساليب دبلوماسية لحل القضايا العالقة والاسترشاد بالقانون الدولي بدلا من التهديدات".

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