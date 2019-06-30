أمريكا ترفع الحظر عن هواوي..وتسمح ببيعها في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في نهاية قمة العشرين إنه توصل لإتفاق مع الرئيس الصيني يقضي برفع الحظر على هواتف هواوي.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع شي على هامش قمة العشرين: “يمكن للشركات الأمريكية أن تبيع معداتها لهواوي”، مضيفا.. “أتحدث عن المعدات التي لا تمثل مشكلة كبيرة للأمن القومي (الأمريكي)”..



وتابع”سنواصل المفاوضات مع الجانب الصيني”..مؤكدا أن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل”.



وكان ترامب أشاد باجتماعه مع الرئيس الصيني قائلا: “الاجتماع مع الرئيس الصيني كان ممتازا ومضت المحادثات بشكل جيد كما كان متوقعا”.. لافتا إلى أن علاقات بلاده مع الصين “عادت إلى مسارها الصحيح”.



بدوره، قال شي خلال اجتماعه مع ترامب إن “الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة”.



وأضاف: “التعاون والحوار أفضل من الخلاف والمواجهة”.



ويُذكر أن ترامب كان أصدر قرار منذ أكثر من شهر يمنع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي وهو قرار لو استمر كان من الممكن أن يجعل هواوي تخرج من سوق الهواتف الذكية.



وكالة أنباء بلومبرغ،أسوشيتد برس.