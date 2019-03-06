أمريكا تجعل من الركبان ذريعة لتواجدها الغير شرعي في سورية

قال بيان مشترك صدر عن الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لشؤون عودة اللاجئين، أن الأمريكيين عبر ممارساتهم "غير البناءة" يواصلون عرقلة خطوات الحكومة السورية لحل مشكلة مخيم الركبان وإجلاء قاطنيه.



وأوضح البيان أنه بعد أن أرسلت السلطات السورية 6 قوافل حافلات لإجلاء النازحين، رفضت القوات الأمريكية في التنف ضمان سلامة مرور القوافل، مما أحبط العملية الإنسانية. الأمرالذي يؤدي لسقوط مزيد من الضحايا وتفاقم معاناة السوريين المحتجزين قسرا في منطقة الـ55 كيلومترا في التنف.



وذكّر البيان أن أمريكا تتذرع بالمدنيين لتبرير تواجدها العسكري غير الشرعي في سورية، كما ندد بمحاولات تخويف المقيمين في الركبان بهدف حملهم على التراجع عن نية العودة.



وكالات