أمريكا تباشر ببناء قاعدة عسكرية شمال سوريا

تناقلت وسائل إعلام المُعارضة خبراً مفاده أن القوات الأمريكية باشرت بناء أكبر قاعدة عسكرية لها على مساحة أكثر من 50 دونماً شمال شرق سوريا.



ونقلت هذه الوسائل عن مصدر كردي وصفته بالمطلع قوله «إن أمريكا باشرت ببناء أكبر قاعدة عسكرية مركزية استراتيجية متكاملة، أرض، جو، ولوجستي في شمال شرق سوريا»، مضيفةً «الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشراء 50 دونم أرض من المدعو "علي حماد الأسعد" الذي يملك أراضي زراعية في منطقة الشدادي من أجل توسيع قاعدتها هناك».



وكشف المصدر عن وصول خبراء وفنيين أمريكيين إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة إضافة إلى رافعات ثقيلة ومعدات حفر ومستلزمات أخرى حيث باشروا العمل فيها رسمياً.



وأضاف المصدر: «بعد توسيع قاعدة الشدادي ستكون هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية مركزية استراتيجية مهمة في سوريا حيث قررت واشنطن البقاء فترة طويلة في المنطقة، لذلك تحتاج لقاعدة متكاملة أرض جو ولوجستي».



وعن أهمية المنطقة، قال المصدر: «إن الشدادي مهمة جغرافياً، لأنها تشرف على البادية الممتدة من الحسكة إلى دير الزور، وعلى الحدود العراقية، وأن تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز وبعيدة نوعاً ما عن الكثافة السكانية، وهي نقطة وسط دير الزور والحسكة حيث تستطيع القوات الأمريكية منها شن هجمات في جميع الاتجاهات من الحدود العراقية الى التركية من الشرق إلى الغرب».



ولفت المصدر المقرب من وحدات حماية الشعب: «أن تلك القاعدة تشكل نقطة التمركز الأمريكية، بالغرب قاعدة تل بيدر(وهي مجهزة لهبوط الطيران المروحي القتالي) على مفرق الحسكة، القامشلي، الدرباسية (بريف الحسكة الشمالي) حيث تتحكم بهذا المفرق الاستراتيجي».