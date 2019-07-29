أمراض غريبة و قاتلة لاتعرف عنها معلومات

هل تظن أنه بإمكان أي شخص تذكر أحداث يوم معين قبل 8 سنوات مثلاً؟ يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة فرط الاستذكار إخبارك بالتفاصيل الدقيقة. يوجد حتى الآن 33 شخصاً يمكنهم تذكر جميع التفاصيل المتعلقة بكل يوم من حياتهم. نظراً لأن الحالة غير شائعة جداً، لا يتوفر حتى الآن معلومات كافية لمعرفة السبب أو اقتراح العلاج.



المرض الذي يحول أنسجة الجسم اللينة إلى العظام



لا يزال المرض الذي يؤدي إلى تحول أنسجة الجسم اللينة إلى عظام قيد البحث، حيث يعاني حوالي 1 من 2 مليون شخص تم تشخيصهم بهذا المرض، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة. وهو اضطراب وراثي يحول الأنسجة الرخوة إلى عظم بعد الإصابة أو صدمة أخرى. في نهاية الأمر، يمكن أن يجعل المرض المفاصل والعضلات تتصلب وتلتصق معاً. ولم يتمكن الخبراء من إيجاد علاج معروف حتى الآن.



المرض الذي يحول الجلد إلى ما يشبه لحاء الشجر



تُعرف هذه الحالة النادرة أيضاً باسم متلازمة رجل الشجرة، والذي يؤدي إلى نمو مادة تشبه اللحاء على جلد الشخص. ويكون هذا النمو غير الطبيعي على شكل ثآليل، ناتجة عن طفرة جينية نادرة. على الرغم من تسجيل حوالي 600 إصابة كل عام، إلا أن هذه المتلازمة لا تزال محيرة للعلماء والأطباء. يمكن للجراحة أن تعمل على إزالة النمو مؤقتًا، لكن لم يتمكن الباحثون حتى الآن من إيجاد علاج حقيقي للمصابين.



المرض الذي يؤدي إلى نتوء خيوط صغيرة جداً من جلدك



يشعر المصابون بهذا المرض كما لو أن جلدهم يتعرض للعض أو القرص ويقول البعض عن خيوطاً غريبةً أو داكنة أو ألياف تظهر من جلدهم. تشير الأبحاث حتى الآن إلى أن هذه الحالة الغريبة يمكن أن تكون مرتبطة بمرض ينقله القراد.





المرض الذي يجعلك تشعر بألم الآخرين



يوجد لدينا جميعاً خلايا عصبية متطابقة في أدمغتنا، ولهذا السبب قد نبكي عندما نرى دموع شخص آخر. لكن يُعتقد أن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب العصبي لديهم خلايا عصبية ذات نشاط مفرط، مما يجعل استجاباتهم أكثر تطرفاً وحدةً. تسبب هذه الحالة أن يشعر الأشخاص بالأحاسيس الجسدية نفسها عندما يشاهدون شخصاً آخر يتألم.



المرض الذي يجعل النوم مستحيلاً



يعتقد أن هذا الاضطراب يرتبط بطفرة جينية وراثية نادرة تجعل نوم المصاب مستحيلاً. ويكون الأرق عادةً من الأعراض الأولى، يليها القلق، والخرف، والهلوسة. بعد مرور عام أو أكثر من الليالي بلا نوم يموت معظم المصابين وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.