أمثال شعبية عن شهر شباط

يتميز شهر شباط بتقلبات الطقس فيه، وكان يدعى عند عامة الناس بالشهر الأعور بسبب عدد أيامه التي تقل عن 30 يوما، وقد تناول التراث الشعبي في دول بلاد الشام " الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان " شهر شباط من خلال العديد من الأمثال الشعبية ، واعتبرته غير محدد الهوية متقلب بين الصيف والشتاء، حتى أن الكثير من البشر المتقلبين المزاج يُشَبّهون بشباط.