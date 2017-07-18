أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية
تنقلات في الداخلية شملت قادة شرطة وإدارات
خميس: لماذا يدفع الموظف ضرائب أكثر من صاحب معمل؟
الجيش يتقدم باتجاه السخنة ويحرر المزيد من حقول الغاز والنفط بريف الرقة
الرقة تخيّب خطط «التحالف»: الجيش على أعتاب محافظة دير الزور
اتفاق القلمون الشرقي يقترب .. وبنود خط الغاز في جيرود مؤجلة
وحدات الهندسة تبدأ بنتظيف ريف ربيعة في اللاذقية من الألغام والمفخخات
مفاوضات لإبعاد «النصرة» عن الجنوب... و الجيش يتابع تقدمه في ريف الرقة
أنقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»
وزير ألماني يتوعد بإعادة لاجئين سوريين لوطنهم
مدير ال CIA يعترف بخداع الرئيس ترامب إزاء الهجوم الكيماوي في خان شيخون
بعد إغلاقه…فضح الطريقة التي كان يقوم بها صاحب مستودع لغش وتزوير تعبئة المياه المعدنية!
الرئيس الأسد لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: بذل جهود مضاعفة لاستئصال مظاهر الخلل كافة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء
نظرية الكم: انت كنت موجوداً، وستكون موجود دائماً
روبرت فورد يحذر: هدنة ترامب السورية محكوم عليها بالفشل والآتي أعظم!

أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم الاثنين، كل من محمد عنفوان عصام النائب سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية جنوب أفريقيا والدكتور ادريس أحمد ميا سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية كوبا ومحمد أحمد حاج ابراهيم سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية


بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفراء كلا على حدة وزودهم بتوجيهاته وتمنى لهم النجاح في مهمتهم.


حضر مراسم أداء اليمين وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.