أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم الاثنين، كل من محمد عنفوان عصام النائب سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية جنوب أفريقيا والدكتور ادريس أحمد ميا سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية كوبا ومحمد أحمد حاج ابراهيم سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.



بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفراء كلا على حدة وزودهم بتوجيهاته وتمنى لهم النجاح في مهمتهم.



حضر مراسم أداء اليمين وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين.

سانا