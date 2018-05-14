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أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية
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أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس  الأسد اليوم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بحضور حموده صباغ رئيس مجلس الشعب.

وبعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد برئيس وأعضاء المحكمة وتمنى لهم النجاح في مهامهم مؤكدا أهمية دور المحكمة الدستورية في تطوير الفكر القانوني ومراقبة تطابق القوانين والمراسيم مع الدستور وتلافي أي أخطاء فيها.

وأشار الرئيس الأسد إلى حيوية العلاقة بين المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها مجلس الشعب من أجل الوصول إلى الصيغة الأمثل للقوانين والمراسيم.

من جهتهم أكد أعضاء المحكمة الدستورية عزمهم على بذل أقصى الجهود في أداء عملهم من أجل تعزيز قوة القانون والقضاء.

وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 165 للعام 2018 القاضي بتسمية محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وتسمية أعضائها..

-القاضي بشير ابراهيم دباس.

-القاضي رسلان علي طرابلسي.

-القاضي مالك كمال شرف.

-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.

-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.

-المحامي عفيف ميخائيل ناصيف.

-المحامي ماجد رشيد خضرة.

-المحامي محمد نواف محمد أنور حمادة.

-السيدة سلوى كضيب.

-المحامي معتصم بالله سكيكر.

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