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أم تقتل طفليها لرغبتها فى الطلاق

تخلصت أم من طفليها عن طريق إعطائهما دواء يسبب هبوطا فى الدورة الدموية لرغبتها فى الطلاق من زوجها بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من المدعو "سامي ع ر" 30 سنة بائع أسطوانات بوتاغاز ومقيم قرية الأحمدية دائرة المركز، بأنه كان لديه طفلان "ريماس" 3 سنوات، و"جمال" 5 سنوات، الأولى توفيت في 30 أكتوبر الماضي، وقام باتخاذ إجراءات الدفن لها، والثاني توفى في 11 نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ إجراءات الدفن له، وأنه يشتبه في وفاتهما جنائيا نظرا لعثوره بمنزله علي علبة دواء بها 4 شرائط فارغة لعقار يسبب هبوط الدورة الدموية ونظرا لإقامته في منزل عائلته.

وعلى الفور أمر اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعي "لمياء ع س" 24 سنة، ربة منزل، ومقيم بذات القرية، وتم ضبطها، وبمناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها، فقررت التخلص من نجليها حتى تتمكن من ذلك، وأنها قامت بشراء هذا العقار من صيدلية بذات القرية لعلمها أن تعاطي كمية من هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة، فقامت بإعطاء كمية منه لابنتها ثم أعطت كمية أخرى لنجلها مما أدى إلى وفاتهما.