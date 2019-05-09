ألمانيا.. تُوقف 8 أشخاص بشبهة جمع أموال لـ ’داعش‘

شنّت الشرطة الألمانية أمس الأربعاء حملة ضد أشخاص يُشتبه في دعمهم الإرهاب.



وقال متحدث باسم الشرطة وفق جريدة “الشرق الأوسط” إن أفراد الشرطة فتشوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم سبعة منازل في مدينة أوبرهاوزن غرب ألمانيا، وقبضوا على ثمانية أشخاص للاشتباه في “دعمهم منظمة إرهابية”. وأضاف أن وحدات خاصة من الشرطة شاركت في العملية التي لم تحصل فيها أي مقاومة.



وتفيد بيانات المحققين، بأن الأمر لا يتّصل بالاشتباه في التخطيط لشن هجمات في ألمانيا، بل يُشتبه في أن الموقوفين يجمعون أموالاً لدعم تنظيم “داعش”.



والموقوفون هم أربعة رجال و أربع نساء ألمان، تتراوح أعمارهم بين 19 و 58 عاما، وتربط غالبيتهم صلات قربى. ومن المقرر استجوابهم في مدينة إيسن اليوم.