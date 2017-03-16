ألمانيا تصدرت أقوى جوازات السفر من دون تأشيرة والامارات الأولى عربيا

تصدرت ألمانيامن جديد دول العالم في قائمة أقوى جوازات السفر من حيث حرية السفر من دون تأشيرة أو قيود، وحصلت في أحدث تقرير لمؤسسة هينلي على المرتبة الأولى عالميا مسجلة 177 نقطة.



وتوزعت المراكز الـ10 الأولى بين باقي دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، وتضمن التقرير تقييما لجوازات السفر العربية والتي تصدرت فيهاالإمارات العربية المتحدةقائمة أقوى جوازات السفر للعام الثالث على التوالي، محتلة المرتبة الـ 38 عالميا ومسجلة 122 نقطة، وحلت الكويت ثانيا عربيا بجواز السفروالـ 82 عالميا في نفس التصنيف، لتأتي بعدها قطر التي سجلت 79 نقطة واحتلت المرتبة الـ 60 عالميا.



اما الجواز البحريني فحل في المرتبة 65 عالميا مسجلا 73 نقطة، ثم سلطنة عمان بالمرتبة الـ 67 عالميا، وبعدها السعودية في المرتبة الـ 69 عالميا وسجلت أيضا 69 نقطة، ليليها تصدر الجواز التونسي دول شمال إفريقيا محتلا المرتبة 72 عالميا برصيد 65 نقطة، والمغرب حل في المرتبة الثانية على مستوى شمال أفريقيا، فيما حافظ على المرتبة الـ 78 عالميا، لتأتي موريتانيا في المرتبة الـ 82 عالميا، مسجلة 55 نقطة، ثم حلت مصر خلف الصين في نفس الترتيب، مسجلة 49 نقطة، واقتسمت مع دولة تشاد المرتبة الـ 88 عالميا.



في حين ان الجزائر حلت في المرتبة الـ 89 عالميا، وسجلت 48 نقطة، والأردن في المرتبة الـ 90 عالميا حل الجواز الأردني، برصيد 47 نقطة، فيما لبنان حل بجواز سفره في المرتبة الـ 96 عالميا، وبعده جاء اليمن في المرتبة الـ 97 عالميا مناصفة مع دولة جنوب السودان، برصيد 38 نقطة، وسجل الجواز الفلسطيني 37 نقطة، وحل في المرتبة 98 عالميا، والسودان حصل على 37 نقطة في مؤشر هينلي لأقوى الجوازات، والمرتبة الـ 98 عالميا، اما ليبيا فاحتل جواز سفرها المرتبة الـ 99 عالميا وسجل 36 نقطة، في حين حل الجواز السوري في المرتبة الـ 100 عالميا، والعراق في المرتبة الـ 102 عالميا.

وكالات