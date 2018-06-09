ألمانيا تصدر مذكرة توقيف بحق ضابط استخبارات سوري رفيع

أصدر الادعاء الألماني، أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لما نقلته مجلة “شبيغل” الألمانية عن مسؤولين أمنيين

وذكرت المجلة الألمانية أن اللواء جميل حسن هو أحد المستشارين المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد وكان في خدمة والده حافظ الأسد أيضا، لافتة إلى أن “الادعاء يتهم حسن البالغ من العمر 64 عاما بالإشراف على بعض الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية بين عامي 2011 و2013” بحسب الادعاء.وأحجمت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام الألماني عن التعليق على تقرير المجلة، لكن محاميا سوريا في مجال حقوق الإنسان يقيم في ألمانيا ويعمل لصالح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قال إن “السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال”.



وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر في أية دولة ضد أحد كبار المسؤولين الرئيس الأسد في الجيش أو المخابرات منذ اندلاع الحرب في سوريا ربيع 2011.

وألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، مما يعني أن بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج.



وفشلت مرارا محاولات ملاحقة مسؤولين سوريين قضائيا لأن سوريا ليست من الدول الموقعة على معاهدة “روما” المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولات لمنح المحكمة تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.

سبوتنيك