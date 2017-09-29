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ألمانيا تستكمل سحب وحداتها من قاعدة إنجرليك التركية

ذكر موقع Deutsche Welle أن ألمانيا استكملت عملية سحب وحداتها من قاعدة إنجرليك الجوية الواقعة في جنوب تركيا.ألمانيا تستكمل سحب وحداتها من قاعدة إنجرليك التركية

ونقل الموقع عن أحد العسكريين الألمان قوله إن إعادة نشر الوحدات العسكرية من “إنجرليك” إلى قاعدة الأزرق الأردنية سيتم إنجازها في تشرين الأول المقبل، ومن هذه القاعدة ستواصل القوات المسلحة الاتحادية توفير الدعم اللوجيستي للمقاتلات التي تقوم بغارات جوية على مواقع في سوريا والعراق ضمن عملية التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وتمركز في قاعدة إنجرليك نحو 260 جندياً وضابطاً ألمانياً و6 طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وناقلة وقود.

وأصبح رفض الحكومة التركية زيارة البرلمانيين الألمان إلى جنودهم في قاعدة إنجرليك التابعة لحلف الناتو دافعاً رسمياً لسحب الوحدات الألمانية من القاعدة.

وجاء هذا القرار على خلفية تدهور العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين بعد تبني الحكومة الألمانية قراراً يعترف بمذبحة الأرمن عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية كإبادة جماعية ومنح برلين اللجوء السياسي للعسكريين الأتراك الفارين من تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016.

المصدر: لينتا.رو

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