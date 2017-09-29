ألمانيا تستكمل سحب وحداتها من قاعدة إنجرليك التركية

ذكر موقع Deutsche Welle أن ألمانيا استكملت عملية سحب وحداتها من قاعدة إنجرليك الجوية الواقعة في جنوب تركيا.

ونقل الموقع عن أحد العسكريين الألمان قوله إن إعادة نشر الوحدات العسكرية من “إنجرليك” إلى قاعدة الأزرق الأردنية سيتم إنجازها في تشرين الأول المقبل، ومن هذه القاعدة ستواصل القوات المسلحة الاتحادية توفير الدعم اللوجيستي للمقاتلات التي تقوم بغارات جوية على مواقع في سوريا والعراق ضمن عملية التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.