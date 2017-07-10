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ألمانيا ترفض دخول صالح مسلم إلى أراضيها

رفضت السلطات الألمانية منح الرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي صالح مسلم «فيزا» للدخول إلى أراضيها، للمشاركة في مسيرة كان يعتزم تنظيمها مناصرو الحزب أمام مركز قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها السبت في مدينة هامبورغ. وذكر رئيس مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي الأوروبي يوكسال كوتش، بحسب موقع «ترك برس» الإلكتروني التركي، أنه لم يتم منح مسلم فيزا للدخول إلى الأراضي الألمانية، لإلقاء الكلمة الرئيسية في المسيرة الدولية، والتي كانت ستنظم مقابل مقر اجتماع مجموعة دول العشرين.
وقال: إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منعت مسلم من دخول بلادها لإسعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولفت كوتش، إلى أن مسلم سيرسل رسالة فيديو قصيرة للمشاركين في المسيرة الدولية.
وطالب مسلم منذ أيام أميركا وروسيا عبر تغريدة له على «تويتر» بالتدخل لوقف الحملة العسكرية التركية المتوقعة على شمال حلب.
وتعتبر أنقرة أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» في سورية فرع لـ«حزب العمال الكردستاني» في تركيا والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

وكالات

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