ألمانيا تحكم بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين

أصدرت محكمة ألمانية حكمها على طالب لجوء فلسطيني أعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين في تموز 2017 أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.





وحكم القضاة في هامبورغ بالسجن المؤبد على أحمد الحو (27 عاماً)، الذي وصفوا ما قام به بأنه “يساهم في الجهاد العالمي”، مرفقين حكمهم بظروف مشددة بداعي “التطرف الإسلامي”، ما يعني عقوبة إلزامية بالسجن 15 عاماً على الأقل قبل أن يتمكن من طلب الإفراج المشروط عنه.





وكان الحو دخل إلى سوبرماركت في 28 تموز 2017 وهاجم متسوقين بسكين استولى عليها من جناح أدوات المطبخ، فقتل رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً.





واعتنق الحو التطرف عام 2016، في العام الذي رُفض فيه طلب لجوئه. ورغم هذا الرفض والمؤشرات العديدة على سلوكه المتطرف، لم يتم ترحيله لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية.





ووقع الهجوم بينما كانت السلطات الألمانية في حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات الإسلامية التي وقعت أو كان مخططاً لها، خصوصاً عملية دهس أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً في كانون الأول 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.



