استشهاد وجرح 5 مدنيين نتيجة استهداف التحالف الأمريكي لقرية الصفاوي بريف الحسكة
التنظيمات الإرهابية تلقت تعليمات لاستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية واتهام الجيش
مركز المصالحة الروسي: المسلحون يهاجمون القوات السورية في الغوطة الشرقية
«قضم الغوطة» مستمر... و«التركستاني» ينقذ «النصرة» في إدلب
الأمم المتحدة: مبادرة روسيا إيجابية... وغير كافية
النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة
بوتين: استمرار قصف الإرهابيين للأحياء السكنية في دمشق أمر غير مقبول ولا يمكن احتماله
لافروف: مستمرون بدعم الجيش السوري لاجتثاث الإرهاب
الجيش يتقدم في الغوطة على محورين
مسلسل الاغتيالات يبدأ في الرقة... آن أوان التخلص من «الشهود»
النشرة الميدانية المسائية
لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية
الجعفري: المجموعات الإرهابية تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية
لليوم الثاني الإرهابيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر “الوافدين”
تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401

ألمانيا تحكم بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين

 

أصدرت محكمة ألمانية حكمها على طالب لجوء فلسطيني أعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين في تموز 2017 أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وحكم القضاة في هامبورغ بالسجن المؤبد على أحمد الحو (27 عاماً)، الذي وصفوا ما قام به بأنه “يساهم في الجهاد العالمي”، مرفقين حكمهم بظروف مشددة بداعي “التطرف الإسلامي”، ما يعني عقوبة إلزامية بالسجن 15 عاماً على الأقل قبل أن يتمكن من طلب الإفراج المشروط عنه.

وكان الحو دخل إلى سوبرماركت في 28 تموز 2017 وهاجم متسوقين بسكين استولى عليها من جناح أدوات المطبخ، فقتل رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً.

واعتنق الحو التطرف عام 2016، في العام الذي رُفض فيه طلب لجوئه. ورغم هذا الرفض والمؤشرات العديدة على سلوكه المتطرف، لم يتم ترحيله لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية.

ووقع الهجوم بينما كانت السلطات الألمانية في حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات الإسلامية التي وقعت أو كان مخططاً لها، خصوصاً عملية دهس أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً في كانون الأول 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.

المصدر: AFP

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.