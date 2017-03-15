ألمانيا تحظر عمل مؤسسة دينية لارتباطها بتنظيمات إرهابية

حظرت السلطات الألمانية أمس الثلاثاء أعمال مؤسسة دينية في مدينة هيلدشايم لارتباطها بتنظيمات إرهابية وتجنيد شبان من أجل الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق.

ونقلت «رويترز» عن وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية قولها «إن أكثر من 300 عنصر من الشرطة فتشوا شقق ثمانية أشخاص وأغلقوا مؤسسة في هيلدشايم تدير مسجداً تردد عليه منفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين أواخر العام الماضي».

وكانت شاحنة اقتحمت سوقاً ميلادية مكتظة في وسط الجانب الغربي من برلين في كانون الأول الماضي حيث دهست حشداً من الناس ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 45 بجروح.

وتشهد ألمانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط ولاسيما في سورية إلى أراضيها.



وكالات