ألمانيا تجلي نحو 54 ألف شخص من مدينة اوغسبورغ لابطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أعلنت السلطات الألمانية اليوم أنه سيتم إجلاء أكثر من 54 ألف شخص من مدينة اوغسبورغ جنوب البلاد صباح عيد الميلاد اثر العثور على قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.



ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الألمانية قولها: إن السلطات ستضطر لإجلاء السكان من المناطق المحيطة بموقع القنبلة التي يبلغ وزنها 8ر1 طن لإبطال مفعولها وهي أكبر عملية اجلاء تتم عقب الحرب العالمية الثانية في البلاد.



وأضافت الشرطة: إنه سيتم اغلاق الكنيسة والمجلس البلدي داعية الجميع إلى المغادرة وقالت.. انه لن يسمح لأحد بالتجول في الشوارع المجاورة بدءا من الساعة الثامنة من صباح غد.

وأشارت إلى Hنه من الصعب التنبؤ كم ستستغرق عملية إبطال مفعول القنبلة.



يذكر انه تم العثور على قنابل من مخلفات الحرب في ألمانيا في السابق حيث شهدت مدينة كوبلنس عام 2011 عملية إجلاء لنحو 45 ألف شخص لإبطال مفعول قنبلة أيضاً كما أجلت السلطات 20 ألفاً من مدينة كولونيا عام 2015 للغرض ذاته.



وكانت أجزاء شاسعة من مدينة اوغسبورغ دمرت في شباط 1944 في هجمات للقوات البريطانية والأمريكية على المدينة.

وكالات