ألمانيا تتوقع تسجيل رقم قياسي في ترحيل الوافدين هذا العام

رجح بيتر آلتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يسجل عام 2017 رقماً قياسياً في عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا بعد فشلهم في الحصول على اللجوء هناك.

وفي حديث أدلى به لصحيفة Bild am Sonntag الأسبوعية أمس، قال: «في العام الماضي، عاد أكثر من 80 ألف وافد إلى بلادهم بعد عدم حصولهم على اللجوء، وهذا رقم قياسي عموماً، إلا أن عدد الذين سيتم ترحيلهم سوف يزداد» هذا العام.

وذكر رئيس مكتب ميركل أنه جرى سنة 2016 إصدار قرارات بتسوية أوضاع 700 ألف طالب للجوء، قبلت أوراق 400 ألف ورفضت وثائق 300 ألف منهم.

وأعرب آلتماير في هذه المناسبة عن تأييده لمقترح وزارة الداخلية الألمانية القاضي باستحداث مراكز لترحيل من يخفق من الوافدين في الحصول على صفة اللجوء، معتبراً أن هذه المراكز سوف تكون لها فوائد جمة تلغي ظاهرة تخلف أكثر من خمسين بالمئة ممن يتم تجهيزهم للترحيل، عن المغادرة.

وكانت ألمانيا استقبلت أكثر من مليون وافد منذ عام 2015، الأمر الذي شدد الضغوط التي تتعرض لها المستشارة ميركل على خلفية مشكلة اللاجئين، وعزز من شعبية التيارات المناهضة للهجرة في ألمانيا والأحزاب المعارضة.

واستطاع حزب «البديل من أجل ألمانيا» المعارض، على ظهر موجة اللاجئين، ترسيخ شعبيته، وكثف من اتهاماته لميركل بـ«تعريض البلاد للخطر» بسبب الأعداد المتزايدة من المهاجرين والوافدين التي تخل بالميزان الاجتماعي والاقتصادي الألماني.

روسيا اليوم