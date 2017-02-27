ألمانيا تتجسس على bbc وأخواتها

كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أخيراً، عن قيام جهاز الإستخبارات الخارجية الألماني، بالتجسس على وسائل إعلام أجنبية من ضمنها bbc، ووكالة «رويترز» العالمية، إضافة الى صحيفة «نيويورك تايمز». وقد بدأت هذه الرقابة عام 1999 بحسب الصحيفة الألمانية.



«دير شبيغل»، التي وعدت بنشر المزيد عن هذه الفضيحة تباعاً، كانت قد اطلعت على وثائق من تحقيق للبرلمان الألماني عن دور الإستخبارات الألمانية في عمليات مراقبة واسعة النطاق، قادتها الولايات المتحدة الأميركية. وكان من ضمن المتجسس عليهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أدلت بشهادتها الشهر الماضي، أمام البرلمان المذكور، في التحقيق الذي أجري بهدف كشف عملية التجسس.

من ناحية أخرى، لاقت ما نشرته الصحيفة، إنزعاجاً عالياً من قبل هذه الوسائل الإعلامية المستهدفة، وعلى رأسها bbc. أعربت الأخيرة عن إستيائها، تجسس الجهاز العسكري الألماني على صحافيين أجانب، بينهم صحافيون في الهيئة. فالرقابة شملت مراسلات البريد الإلكتروني، والفاكس، والإتصالات الهاتفية (أكثر من 50 رقماً)، لهذه الوكالات، من ضمنها عشرة صحافيين من «هيئة الإذاعة البريطانية»، في مكاتبها في لندن وأفغانستان.

وقد صرّح متحدث بإسم bbc أنّ الشبكة «تأسف لسماع هذه المزاعم». وأضاف: «مهمة بي.بي.سي تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة للناس في شتى بقاع العالم»، وصحافيوها يجب أن يكون لهم المقدرة على العمل بحرية وأمان، مع الحماية الكاملة لمصادرهم». كما ناشد الحكومات بضرورة «إحترام عمل الصحافة الحرة».

وكالات