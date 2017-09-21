ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”

أفاد الادعاء العام الألماني أنه تم إلقاء القبض على سوري في ولاية شليسفيغ هولشتاين وعلى عراقيين اثنين في ولاية برلين، ويواجه الثلاثة تهم من بينها عضوية منظمة إرهابية أجنبية، ويقبع ثلاثتهم الآن في الحبس الاحتياطي.

أفاد الادعاء العام الألماني أنه تم إلقاء القبض على سوري اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر 2017) في ولاية شليسفيغ هولشتاين وعلى عراقيين اثنين يوم أمس الاثنين في ولاية برلين. ويواجه الثلاثة تهم من بينها عضوية منظمة إرهابية أجنبية. ويقبع ثلاثتهم الآن في الحبس الاحتياطي.