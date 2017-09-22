ألمانيا: السجن للاجئ سوري لمشاركته في اختطاف موظف أممي

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري ثلاث سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا. وكان الادعاء العام الألماني يطالب بسجنه سبع سنوات.

قضت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء (20 أيلول 2017) في شتوتغارت، بسجن لاجئ سوري ثلاث سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا. ورأت المحكمة ثبوت تهمة المساعدة في اختطاف الموظف بهدف الابتزاز، مما أدى لحرمانه من حريته. وكان الموظف قد احتجز على مدى ثمانية أشهر في فيلا قريبة من دمشق من قبل من يشتبه في أنهم إرهابيون تابعون لتنظيم “جبهة النصرة” المتطرف.