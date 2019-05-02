ألف لاجئ سوري يعودون إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أمس الأربعاء، أن أكثر من ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم قادمين من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية.



وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1199 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، 410 لاجئا (من بينهم 123 امرأة و209 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 789 شخصا (من بينهم 237 امرأة و402 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.



كما أفاد المركز بعودة 35 نازحا إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية.



ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار من الأراضي، وتدمير 27 عبوة ناسفة.



إضافة إلى ذلك، تم ترميم خمسة منازل ومركز للإسعافات الأولية ومحطة كهرباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.