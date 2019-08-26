ألغاز طبية

د. أحمد خالد توفيق: قبل ان التحق بكلية الطب كان هناك لغز يؤرقنى فى الافلام العربيه التى اراها :فما ان تشعر المرأه باًلام الولاده حتى تقول احدى السيدات العجائز او لصاحبتها او يقول الطبيب :َقومى بتسخين الماء فتهرع المرأة الى المطبخ لتغلى اناء كبيرا تحمله فى حذر الى غرفة الولادة وهنا ينغلق الباب فى وجهنا فلا تعرف ماحدث بعد ذلك ؟ ، كان عندى من الشجاعه الادبيه ما سمح لى بان اسأل امى عن استخدام الماء الساخن فى الولاده , فقالت فى غموض : هذه امور نسائيه لا تسأل عنها .

ثم كبرت نوعا فوجدت كتابا كتبه طبيب امريكى يبسط العلوم الطبيه للقارئ واسم الكتاب هو ( حتى يحضر الطبيب ) يقول المؤلف فى باب االولاده لا داعى لتسخين الماء لان هذا قد يسبب حروقا خطيره لك او الام او الجنين : هذا ماقاله ولم يشرح استخدام الماء ..اقصد الاستخدام الخاطئ الذى ينبغى ان نتوقف عنه .اذن الامريكان يسخنون الماء كذلك ولسبب مجهول .

دخلت كلية الطب اذن ، وانتظرت فى صبر حتى درست الولاده ، كل شئ عن الولاده والاغشيه التى تنفجر ودوران الرأس و.... و.....وكل شئ وقد قمت بتوليد نساء كثيرات فى بداية حياتى قبل ان اتخصص فى الامراض الباطنيه ، لم يحدث قط ان احتجت للماء الساخن ، ولم ارى شخص يحتاج للماء الساخن امامى ، لكنى فطنت بعد ان ابتعدت عن صرخات غرفة التوليد بعشر سنوات اننى لم اتلق الاجابه قط ؟ لم اعرف ما يفعلونه بالماء الساخن فى الافلام ، هكذا انتحيت باحد كبار اطباء التوليد جانبأ وسألته: عن سر الماء الساخن ؟. فاتسعت عيناه فى ذهول وظل ينظر لى عاجزا عن الكلام بضع ثوان ثم قال : حقأ لا تعرف ؟ ، انسان مثقف مثلك ، أو هذا ما كنت احسبه ؟ ، انت تمزح طبعا لا يوجد تفسير عندى سوى انك تمزح ؟.

هنا انفجرت ضاحكا وقلت له: اننى كنت امزح فعلا ، عليه الا يكون ساذجا لهذا الحد ، هناك مشكله مزمنه عندى ، هى اننى لا ابدوا كمن يمزح عندما امزح .

قال لى بلهجه جديه :انصحك الا تسأل اسئله بلهاء كهذه والا ظنوا بعقلك الظنون !!.هكذا قضى الامر وصار علي ان ابقى جاهلا للأبد مادمت لا املك شجاعه ان ابدوا جاهلا لنصف دقيقه ، وعلى كل حال قد كونت نظريتى الخاصه عن الموضوع .

غالبا يستعمل الماء الساخن لقتل الوليد اذا كان قبيحا ! ، أو هم يحرقون الام به كى لا تشعر بألم الولاده ، وربما هم يفعلون هذا لاستفزازى فقط ، اى انهم يسخنون الماء فى كل الولادات كى اجن انا ؟ .

مشكله اخرى حيرتنى فى كلية الطب هى: (بردة للمعدة) ،هنالك ذلك الرجل الذى يشعر بتوعك وغثيان فيقول له الطبيب انه مصاب ببرد فى المعده ، درست الجهاز الهضمى والحميات فلم اقرئ قط تعبير (برد فى المعدة ) هذا ؟؟ ولماذا يفضل البرد المعدة على اعضاء اخرى ؟؟.

هذه الغاز كونيه لا اجابه عنها وبالطبع كان رد اى طبيب سألته هو : هأ ..هأ..انت تمزح طبعا ؟؟؟!! هكذا خرست تماما وهانذا اقترب من نهاية حياتى دون ان اعرف معنى برد فى المعدة هذا ، من الواضح انى فشلت اقولها حزينا كأسف البال .

كل هذا محتمل لكن ما معنى (كسل فى الكبد) ؟؟؟ هناك تليف كبد ، فشل كبدى حاد ومزمن ، التهاب كبدى ، دهون كبديه الخ ؟لكن ما معنى (كبد كسول) ؟؟؟ ، هل تتحسن حالته بعد التدليك او التدفئه ؟؟؟هل يفيد شرب المنبهات كالقهوه والشاى !!! ،

بالطبع لا اعرف دكتوراه فى امراض الكبد ولم اعرف بعد والادهى ان كل الناس يعرفون ما عداى ؟! .

ماذا ؟؟؟ هذه زوجتى تطلب منى ان اتى معها فورا لان اختها قد داهمتها آلام المخاض ، نهرع الى بيت اختها لندرك ان الوقت لن يتسع لنقلها الى المستشفى ، يبدوا انها ستضع وليدها على الفراش ؟؟ هنا اشمر زراعى واقول لزوجتى فى حزم: قومى بتسخين الماء !!!!!!! .

تنظر لى فى حيره ثم تقول: والسبب ؟؟؟ فأضرب كفا بكف واقول فى عصبيه: لا تسألي حتى لا يظن احدهم بعقلك الظنون ؟؟ امرأة فى هذه السن لا تعرف اهميه الماء الساخن فى الولاده ؟؟ هيا لا تنظرى لى بهذه الطريقه كانك مصابه بكسل فى الكبد وبرد فى المعده ، قومى بتسخين الماء ولربما ساشرح لك ما استغلق عليك من اسرار فيما بعد .