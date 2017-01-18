أكشاك لبيع الخبز في أحياء دمشق مطلع الشهر القادم

دعا الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشركة العامة للمخابز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الخبز من خلال أكشاك مخصصة في عدد من المناطق والأحياء بدمشق والبدء بعمليات البيع اعتباراً من مطلع الشهر القادم.



وأوضح الغربي في تصريح له اليوم أن الهدف من الأكشاك “تخفيف الازدحام على المخابز وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من مادة الخبز بيسر وبالتالي الحد من ظاهرة المتاجرة بربطة الخبز على الطرقات والأرصفة والبيع بسعر زائد وصولاً إلى القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية”.



وأكد الوزير الغربي حرص الوزارة على توفير رغيف الخبز للمواطنين بمواصفات ونوعية جيدة وبوزن الربطة النظامي 1300 غرام وبسعرها الرسمي 50 ليرة سورية .



وفي سياق متصل دعا الغربي مجددا أصحاب المطاعم وباعة المأكولات إلى الالتزام باستخدام الغاز الصناعي وعدم استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في محالهم ومطاعمهم.



وقال في تصريح له اليوم” من غير المسموح استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في المطاعم ومحلات المأكولات وخاصة بعد أن تم توفير الكميات اللازمة بعد تنفيذ الاتفاق الموقع مع جمهورية الهند والمتعلق بتوريد أسطوانات الغاز الصناعي إلى سورية وبدء وصول هذه الأسطوانات حسب العقد المبرم بين الجانبين” مؤكدا أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين للتعليمات والإجراءات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.

سانا