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أكشاك دمشق مطالبون بـ 1.5 مليون ليرة

بعد انقضاء عدة أشهر على صدور قرار محافظة دمشق باعتماد نموذج جديد وموحد للأكشاك الموزعة في المدينة، فوجئ أصحاب الأكشاك “على غفلة” بلزوم دفع مليون ونصف ليرة تقريباً لتعديل شكل الكشك، ورغم اعتراضهم على التكلفة العالية.
إلا أن مدير دوائر الخدمات طارق نحاس اكد لصحيفة محلية أن مالك الكشك يتحمل كافة النفقات كون الكشك ملكية خاصة له، مضيفاً أن قرار المكتب التنفيذي ألزم الجميع دون استثناء.


 وأضاف نحاس أنّ قرار مجلس المحافظة يمنع منح رخص أكشاك في المدينة، وما يتم منحه حاليّاً هو بشكل استثنائي ولذوي الشهداء فقط، مشيراً إلى أنّه في غضون عامين سيتم استبدال كافة الأكشاك في المدينة بأكشاك من النموذج الجديد.
يذكر أنّ عدد الأكشاك ذات التصميم الجديد بلغ حتى الآن 100 كشك.

 


وكالات

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