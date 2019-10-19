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أكراد سوريا ينشرون لقطات لتدمير آليات تركية

نشرت “قوات سوريا الديمقراطية” لقطات لعربات تابعة للجيش التركي دمرها مقاتلون أكراد في منطقة تل أبيض، وقاموا بالاستيلاء على وثائق ومقتنيات لجنود أتراك.


وفي وقت سابق من الخميس 17/10/2019 أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن “القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها بالمدفعية والطيران”.


في المقابل، نشر الجيش السوري وحدات عسكرية جديدة في منطقة عين العرب التي دخلتها قواته، أمس الأربعاء، لمواجهة عملية “نبع السلام” التركية.


وتقول تركيا إن الهدف من “نبع السلام” هو “تطهير المنطقة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم داعش”.


المصدر: RT + وكالات