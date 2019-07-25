أكثر من 9.5 طن زيت زيتون مخالفة للمواصفات في اللاذقية

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية كمية 9554 كغ من زيت الزيتون معبأة بعبوات مختلفة الأحجام في منطقة الصناعة باللاذقية بمخالفة نقص ببطاقة المواصفة.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أن المديرية صادرت كامل الكمية وهي معبأة بعبوات 1و 4 و16 ليتراً ونظمت الضبط اللازم وسحبت عينات من المادة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.



كما ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ٢٠٠ كغ من الفروج المنقوع بالمياه في محل بحي الصليبه بهدف زيادة الوزن والغش، وتم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء.



البعث