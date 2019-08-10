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أكثر من 800 طن تقديرات إنتاج السويداء من الدراق

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق للموسم الحالي بنحو 811 طنا بواقع 679 طنا للبعل والباقي للمروي.


وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أن إنتاج الدراق جيد عموما وتتركز غالبيته في المناطق الجبلية المرتفعة كمنطقة ضهر الجبل.


ولفت حامد إلى أن المديرية تعمل على توفير الغراس اللازمة من الدراق سنويا وتشجع على زراعتها ضمن المناطق الملائمة كون ثماره تحقق جدوى اقتصادية للمزارعين.


ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالدراق في السويداء 3550 دونما يبلغ عدد الأشجار الكلي فيها نحو 156 ألفا ويشكل المثمر منها 124 ألف شجرة.