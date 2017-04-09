أكثر من 75 قتيلاً في حي المنشية بدرعا بينهم انتحاريون من جنسيات سعودية وأردنية

أفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قضت على أكثر من 75 إرهابياً من “جبهة النصرة” منهم انتحاريون ومن جنسيات سعودية وأردنية في حي المنشية بمدينة درعا.



وقال المصدر إن وحدات من الجيش العربي السوري دمرت مقر قيادة و3 راجمات صواريخ لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في درعا البلد.



كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مقرا وبؤرا لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له وذلك في إطار العملية العسكرية التي تخوضها بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد من الطيران الحربي ضد تجمعات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي.



ونفذت وحدة من الجيش ضربات على نقاط تحصن الإرهابيين في بلدة اللطامنة نحو 35 كم شمال غرب مدينة حماة أسفرت عن تدمير مقر لهم والقضاء على الارهابيين أحمد طلال وسميح المحمود وإصابة آخرين.



وخاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية على اتجاه قرية معردس الى الشمال من مدينة حماة أدت إلى تدمير عدد من تجمعاتها وإيقاع عدد من القتلى من بينهم الارهابي المتزعم المدعو محمد الحمادي.



وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأربعاء الماضي الامن والاستقرار الى بلدة بطيش غرب بلدة حلفايا بنحو 3 كم بعد القضاء على عشرات الارهابيين وتدمير عربة مفخخة وعدد من الدبابات والعربات المزودة برشاشات.



وتنفذ وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية واسعة منذ الـ 23 من الشهر الجاري لاستعادة القرى والبلدات التي تسلل اليها ارهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له بريف حماة الشمالي.

سانا