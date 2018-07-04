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أكثر من 70 ألف طن تقديرات إنتاج التفاح بالسويداء

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من محصول التفاح للموسم الحالي بنحو 194ر70 ألف طن.

وبين مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أن “الإنتاج المقدر يفوق الموسم الماضي من حيث الكم جراء توفر الظروف المناخية التي ساعدت على العقد والإثمار.. ولولا تساقط الثمار جراء حبات البرد التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية لكان الإنتاج أفضل كما ونوعا”.

ولفت حامد إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار التفاح بالسويداء بلغ 15719 هكتارا وعدد الأشجار الكلي فيها 306 ر3 ملايين شجرة يشكل المثمر منها 586ر2 مليون شجرة حيث يتركز أغلبها في مناطق ظهر الجبل وعرمان وسالة ومفعلة وقنوات ومياماس ونمرة شهبا.

وأنتجت محافظة السويداء العام الماضي من ثمار التفاح 33363 طنا.

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